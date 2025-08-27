Lyft Aktie News: Lyft am Abend fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,31 USD zu.

Um 20:07 Uhr sprang die Lyft-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 16,31 USD zu. In der Spitze gewann die Lyft-Aktie bis auf 16,50 USD. Bei 16,36 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.115.076 Lyft-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.11.2024 bei 19,07 USD. Mit einem Zuwachs von 16,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 9,67 USD am 08.04.2025. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 68,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Lyft-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Lyft 0,000 USD aus.

Lyft ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde mit 0,10 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,01 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,59 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1,44 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Lyft wird am 05.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Lyft einen Gewinn von 1,13 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

