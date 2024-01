Lyft Aktie News: Lyft kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Lyft im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Lyft. Bei der Lyft-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 12,60 USD.

Mit einem Wert von 12,60 USD bewegte sich die Lyft-Aktie um 16:08 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Lyft-Aktie legte bis auf 12,66 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Lyft-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 12,50 USD nach. Bei 12,59 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 771.033 Stück gehandelt.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,77 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Lyft-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lyft am 08.11.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.157,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 13.02.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.02.2025.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,522 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

