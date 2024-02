Lyft Aktie News: Lyft fällt am Mittag

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 15,60 USD.

Das Papier von Lyft befand sich um 11:55 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ Bsc-Handel 0,6 Prozent auf 15,60 USD ab. Von der Lyft-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.578 Stück gehandelt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,43 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Lyft-Aktie derzeit noch 24,52 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 49,68 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

Lyft ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,19 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von -0,76 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.224,60 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.175,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 4,22 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.05.2024 terminiert.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,610 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

