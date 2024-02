Lyft Aktie News: Lyft gewinnt am Vormittag an Boden

Kursverlauf

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 14,59 EUR.

Die Lyft-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 08:23 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 14,59 EUR. Die Lyft-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,59 EUR an. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 14,59 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Lyft-Aktien beläuft sich auf 202 Stück.

Am 16.02.2024 markierte das Papier bei 18,21 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,83 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 7,36 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.05.2023). Mit einem Abschlag von mindestens 49,52 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Lyft-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Lyft ließ sich am 13.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,19 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,76 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Lyft 1.224,60 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 4,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.175,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Lyft am 01.05.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,610 USD fest.

