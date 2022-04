Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Aktien in diesem Artikel Lyft 31,27 EUR

Um 09:22 Uhr sprang die Lyft-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,3 Prozent auf 31,59 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 31,59 EUR. Bei 31,59 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 24 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 52,75 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.07.2021). Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 40,12 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 30,00 EUR fiel das Papier am 27.04.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Lyft-Aktie ist somit 5,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 64,00 USD.

Lyft veröffentlichte am 08.02.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,58 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 969,90 USD – das entspricht einem Zuwachs von 70,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 569,90 USD erwirtschaftet worden.

Am 03.05.2022 werden die Q1 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Lyft-Aktie in Höhe von 1,33 USD im Jahr 2023 aus.

