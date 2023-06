Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagmittag gefragt

So bewegt sich Lyft

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 10,49 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Lyft nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 10:45 Uhr 0,4 Prozent auf 10,49 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.863 Lyft-Aktien umgesetzt.

Bei 21,52 USD erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 105,15 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 25.05.2023 auf bis zu 7,85 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 25,17 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Lyft in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,08 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.000,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 875,58 USD in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.08.2023 erfolgen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,164 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Lyft-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: Uber-Konkurrent Lyft überzeugt beim Umsatz und patzt beim Gewinn

Ausblick: Lyft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal