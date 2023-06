Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag im Aufwind

Blick auf Lyft-Kurs

Die Aktie von Lyft gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lyft-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 9,52 EUR.

Um 09:04 Uhr stieg die Lyft-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,8 Prozent auf 9,52 EUR. Die Lyft-Aktie legte bis auf 9,52 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 9,52 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Lyft-Aktie belief sich zuletzt auf 109 Aktien.

Bei 21,01 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,81 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.05.2023 bei 7,36 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,70 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 33,00 USD.

Lyft ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Lyft hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.000,55 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 875,58 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 02.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,164 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Dow Jones- & NASDAQ-Werte: Amazon-Aktie, Tesla-Aktie, Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie & Co. im Fokus: Das sind die Bilanz-Termine der Tech-Riesen in der aktuellen Saison

Lyft-Aktie an der NASDAQ im Sinkflug: Uber-Konkurrent Lyft überzeugt beim Umsatz und patzt beim Gewinn

Ausblick: Lyft veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal