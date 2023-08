Lyft Aktie News: Lyft am Dienstagnachmittag gefragt

Notierung im Blick

Die Aktie von Lyft zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 10,34 USD.

Das Papier von Lyft legte um 16:08 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,5 Prozent auf 10,34 USD. Bei 10,35 USD erreichte die Lyft-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 10,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 1.254.153 Lyft-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,58 USD. Dieser Kurs wurde am 13.09.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 79,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Lyft-Aktie. Bei 7,85 USD erreichte der Anteilsschein am 25.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 24,04 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Lyft-Aktie wird bei 33,00 USD angegeben.

Lyft veröffentlichte am 08.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,13 USD je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.020,91 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD in den Büchern standen.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 31.10.2023 gerechnet.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,388 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Uber-Konkurrent Lyft verdient mehr als erwartet - Lyft-Aktie an der NASDAQ dennoch mit deutlichen Abgaben

Ausblick: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cathie Woods ARK Invest trennt sich von Tesla- und Coinbase-Aktien - Bei dieser Aktie greift die Investorin zu