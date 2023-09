Lyft Aktie News: Lyft am Freitagmittag im Plus

So bewegt sich Lyft

Die Aktie von Lyft zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Lyft legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,4 Prozent auf 10,55 USD.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 10:41 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 10,55 USD. Zuletzt wechselten 1.948 Lyft-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. 74,03 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 34,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 33,00 USD.

Lyft gewährte am 08.08.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Lyft ein EPS von 0,13 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.020,91 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 990,75 USD erwirtschaftet worden waren, um 3,04 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Lyft am 31.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,389 USD fest.

