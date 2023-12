Lyft Aktie News: Lyft am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich Lyft

Die Aktie von Lyft gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Lyft-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 15,14 USD ab.

Die Lyft-Aktie musste um 16:08 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 15,14 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Lyft-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 14,86 USD aus. Bei 14,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 3.143.603 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,36 USD. Dieser Kurs wurde am 09.02.2023 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Lyft-Aktie 21,31 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.05.2023 bei 7,85 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Lyft-Aktie mit einem Verlust von 48,13 Prozent wieder erreichen.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 08.11.2023 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.157,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1.053,82 USD eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Lyft am 07.02.2024 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,545 USD je Lyft-Aktie.

