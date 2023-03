Lyft Aktie News: Lyft am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktien in diesem Artikel Lyft 8,40 EUR

3,08% Charts

News

Analysen

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 9,17 USD. Kurzfristig markierte die Lyft-Aktie bei 9,28 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.943.512 Lyft-Aktien.

Bei 40,00 USD erreichte der Titel am 31.03.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Lyft-Aktie mit einem Kursplus von 77,08 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 14.03.2023 auf bis zu 8,19 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Lyft am 09.02.2023 vor. Lyft hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,10 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.175,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 969,90 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Lyft am 02.05.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Lyft im Jahr 2026 0,692 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Verlusten: Uber-Rivale Lyft bekommt neuen Chef - Gründerduo zieht sich zurück

Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Ausblick: Lyft präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com