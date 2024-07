Lyft Aktie News: Lyft steigt am Dienstagnachmittag

Lyft im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 12,19 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für das Lyft-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 12,19 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Lyft-Aktie bei 12,24 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,13 USD. Bisher wurden via NASDAQ 301.410 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.03.2024 markierte das Papier bei 20,82 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 41,45 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,86 USD. Dieser Wert wurde am 02.11.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Lyft-Aktie 27,36 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2023.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Lyft am 07.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,50 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,28 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 27,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,00 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2024 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,531 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

