Lyft Aktie News: Lyft am Mittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Lyft. Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Lyft-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Lyft-Aktie konnte um 12:00 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,1 Prozent auf 11,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 1.518 Lyft-Aktien.

Am 09.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,36 USD. Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 35,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,85 USD. Dieser Wert wurde am 25.05.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lyft-Aktie 49,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 08.11.2023. Es stand ein EPS von 0,24 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Lyft noch ein Gewinn pro Aktie von 0,11 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.157,55 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Lyft einen Umsatz von 1.053,82 USD eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,536 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft schreibt überraschend rote Zahlen - Lyft-Aktie verliert an der NASDAQ

Ausblick: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: Lyft zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal