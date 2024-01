Lyft Aktie News: Lyft am Mittwochvormittag in Rot

Kurs der Lyft

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Lyft. Die Lyft-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 11,66 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:04 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 11,66 EUR. In der Spitze fiel die Lyft-Aktie bis auf 11,66 EUR. Bei 11,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 1.538 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 08.02.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 17,36 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 48,87 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,36 EUR. Dieser Wert wurde am 24.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Lyft veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,24 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.157,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.053,82 USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.02.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Lyft möglicherweise am 05.02.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Lyft im Jahr 2023 0,522 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

