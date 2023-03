Lyft Aktie News: Lyft gibt am Freitagmittag nach

Aktien in diesem Artikel Lyft 8,26 EUR

-1,64% Charts

News

Analysen

Um 11:01 Uhr rutschte die Lyft-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 8,39 EUR ab. Die Lyft-Aktie sank bis auf 8,37 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,37 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.466 Lyft-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.04.2022 bei 34,86 EUR. Der derzeitige Kurs der Lyft-Aktie liegt somit 75,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.03.2023 (7,82 EUR). Derzeit notiert die Lyft-Aktie damit 7,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 33,00 USD.

Lyft ließ sich am 09.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,76 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.175,00 USD – ein Plus von 21,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Lyft 969,90 USD erwirtschaftet hatte.

Am 02.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Den erwarteten Gewinn je Lyft-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,692 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Verlusten: Uber-Rivale Lyft bekommt neuen Chef - Gründerduo zieht sich zurück

Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Ausblick: Lyft präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com