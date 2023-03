Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Nachmittag südwärts

Aktien in diesem Artikel Lyft 8,31 EUR

-1,04% Charts

News

Analysen

Die Lyft-Aktie wies um 16:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 9,09 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Lyft-Aktie ging bis auf 9,03 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,07 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 1.591.752 Lyft-Aktien den Besitzer.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,31 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Lyft-Aktie somit 76,88 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.03.2023 (8,19 USD). Mit Abgaben von 10,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 33,00 USD.

Am 09.02.2023 äußerte sich Lyft zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,76 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Lyft 0,10 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Lyft mit einem Umsatz von insgesamt 1.175,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 969,90 USD erwirtschaftet worden waren, um 21,15 Prozent gesteigert.

Am 02.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,692 USD je Lyft-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lyft-Aktie

Lyft-Aktie mit Verlusten: Uber-Rivale Lyft bekommt neuen Chef - Gründerduo zieht sich zurück

Lyft überzeugt trotz Umsatzplus nicht - Lyft-Aktie bricht an der NASDAQ ein

Ausblick: Lyft präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lyft Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lyft

Bildquellen: Tero Vesalainen / Shutterstock.com