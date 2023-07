Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Mittag fester

Lyft im Blick

Die Aktie von Lyft gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Lyft-Aktie. In der NASDAQ Bsc-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 12,68 USD.

Die Lyft-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 11:32 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,6 Prozent auf 12,68 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 3.655 Lyft-Aktien.

Am 09.08.2022 markierte das Papier bei 21,52 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 69,72 Prozent Plus fehlen der Lyft-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 7,85 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 38,09 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 33,00 USD aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Lyft am 04.05.2023. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.000,55 USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 875,58 USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von Lyft wird am 08.08.2023 gerechnet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Lyft ein EPS in Höhe von 0,159 USD in den Büchern stehen haben wird.

