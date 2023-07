Lyft Aktie News: Lyft am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Die Lyft-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 12,74 USD.

Um 16:08 Uhr konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 2,1 Prozent auf 12,74 USD. Die Lyft-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 12,75 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 12,52 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 1.570.895 Lyft-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 21,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 68,88 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 25.05.2023 Kursverluste bis auf 7,85 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 38,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Lyft ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,07 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.000,55 USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 14,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 875,58 USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 08.08.2023 dürfte Lyft Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,159 USD je Lyft-Aktie belaufen.

