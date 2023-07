Lyft Aktie News: Lyft am Vormittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Lyft zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 11,45 EUR zu.

Um 08:53 Uhr sprang die Lyft-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,3 Prozent auf 11,45 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Lyft-Aktie bei 11,45 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 37 Lyft-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (20,86 EUR) erklomm das Papier am 09.08.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,17 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.05.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 7,36 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 35,67 Prozent könnte die Lyft-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 33,00 USD für die Lyft-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Lyft die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,08 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Lyft im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,27 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.000,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 875,58 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.08.2023 veröffentlicht.

In der Lyft-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,159 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

