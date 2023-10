Lyft Aktie News: Lyft tendiert am Dienstagnachmittag nordwärts

Aktienkurs im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Lyft. Zuletzt konnte die Aktie von Lyft zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,6 Prozent auf 9,49 USD.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 9,49 USD zu. Der Kurs der Lyft-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,49 USD zu. Bei 8,98 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 6.043.036 Lyft-Aktien gehandelt.

Am 09.02.2023 markierte das Papier bei 18,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 93,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.05.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,85 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,24 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Lyft-Aktie bei 33,00 USD.

Lyft ließ sich am 08.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,13 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,04 Prozent auf 1.020,91 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 990,75 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Lyft am 08.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 05.11.2024 dürfte Lyft die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 1,08 USD je Lyft-Aktie.

