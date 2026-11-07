Lyntris: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

07.11.26 06:35 Uhr

Lyntris hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies einen Umsatz in Höhe von 102,1 Millionen USD aus – das entspricht dem gleichen Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem ebenfalls 102,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion Finanzen.net