DAX24.986 -0,2%Est506.293 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto7,9800 -2,0%Nas26.518 +1,9%Bitcoin56.012 +0,1%Euro1,1475 ±0,0%Öl80,57 +1,7%Gold4.157 -1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Infineon 623100 SAP 716460 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 BMW 519000 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfall: DAX geht unter 25.000 Punkten ins Wochenende -- Wall Street bleibt am Freitag geschlossen -- SpaceX mit Milliardenanleihe -- Rheinmetall, Lufthansa, ASML, Infineon, AIXTRON im Fokus
Top News
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1? WM-Aktion bei finanzen.net ZERO: Matchday für die deutsche Nationalelf - was kommt nach dem 7:1?
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lyten übernimmt Northvolt-Gelände wohl für 60 Millionen Euro

21.06.26 06:58 Uhr

KIEL (dpa-AFX) - Über die Zukunft der deutschen Vermögenswerte des insolventen schwedischen Batteriezellherstellers Northvolt gibt es offensichtlich eine Einigung. Das US-Start-up Lyten habe sich mit der staatlichen Förderbank KfW und den Regierungen von Bund und Schleswig-Holstein für die Brache bei Heide auf einen Übernahmepreis in Höhe von rund 60 Millionen Euro verständigt, heißt es in einem Bericht des "Spiegel".

Das deckt sich mit Informationen, die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegen. Eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus. "Die Landesregierung ist weiter in Gesprächen mit Lyten", sagte ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums. In der kommenden Woche würden sich das Kabinett und an einem späteren Zeitpunkt zwei Landtagsausschüsse mit dem Thema befassen. Bis dahin werde sich die Regierung nicht zu dem Thema äußern.

Lyten will auf dem Grundstück bei Heide eine Batteriezellenfabrik, einen Batteriespeicher und ein Datencenter bauen. Statt der ursprünglich von Northvolt angedachten rund 3.000 Jobs soll es aber nur noch etwa 1.000 geben.

Vor der Northvolt-Pleite hatte die staatlichen Förderbank KfW eine Wandelanleihe in Höhe von rund 600 Millionen herausgegeben. Bund und Land bürgten jeweils zur Hälfte. Im Zuge der Übernahme der deutschen Northvolt-Tochter durch Lyten konnten Bund und Land noch 153 Millionen Euro sichern. Der finanzielle Schaden Schleswig-Holsteins liegt damit bei mehr als 200 Millionen Euro, wird jedoch durch den Grundstücksverkauf noch etwas sinken./klm/akl/DP/zb