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Adyen-Aktie legt zu: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen

24.04.26 10:52 Uhr
Adyen-Aktie steigt: Millionen-Übernahme von Talon.One | finanzen.net

Adyen verstärkt sich mit der Plattform für Markenprämien und Incentives Talon.One.

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Der niederländische Zahlungsdienstleister übernimmt die Plattform mit Sitz in Berlin für 750 Millionen Euro.

Die Übernahme soll aus vorhandenen Barmitteln finanziert werden. Sie wird ermöglichen, die bestehenden Dienste von Adyen auf Kunden der Talon.One-Plattform anzuwenden, wie Adyen am Donnerstag mitteilte. Die Kombination der Zahlungsinfrastruktur von Adyen mit den Echtzeit-Entscheidungsfähigkeiten von Talon.One werde es Händlern ermöglichen, Kunden direkter anzusprechen.

"Mit Talon.One kann ein Händler einen potenziellen Käufer erkennen und sofort ein relevantes Angebot anwenden, bevor die Zahlung abgeschlossen ist, was letztendlich zu einem höheren Umsatz führt", erläuterte Ingo Uytdehaage, Co-CEO von Adyen.

Das in Berlin ansässige Unternehmen Talon.One bietet Treuedienste für globale Marken wie den Sportartikelkonzern Adidas, den Kosmetikkonzern Sephora und Panera Bread an. Es werde bis Ende dieses Jahres voraussichtlich rund 60 Millionen Euro an jährlich wiederkehrendem Umsatz verbuchen, teilte Adyen mit. Die Transaktion dürfte in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Sie unterliegt den behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Bedingungen, hieß es weiter.

Jefferies belässt Adyen auf 'Buy' nach Zukauf und Eckzahlen

Das Analysehaus Jefferies hat Adyen nach dem angekündigten Zukauf des deutschen Start-up Talon.One mit einem Kursziel von 1.240 Euro auf "Buy" belassen. Die Berliner Softwarefirma sei der erste Zukauf des Zahlungsdienstleisters überhaupt, schrieb Hannes Leitner in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Adyen wolle so das Geschäft mit personalisierten Angeboten stärken, ohne die Zahlungsabwicklung zu verwässern. Zudem unterstütze der Kauf das Agentic-Commerce-Angebot. Mit Blick auf die Eckzahlen zum ersten Quartal erwartet Leitner, dass ein Nettoumsatzwachstum von 20 Prozent sowie die bestätigten Jahresziele am Freitag für einen Kursanstieg der Aktie sorgen sollten.

Die Adyen-Aktie gewinnt in Amsterdam zeitweise 1,01 Prozent auf 940,00 Euro.

DOW JONES / dpa-AFX

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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