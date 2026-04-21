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Adyen-Aktie: Millionen-Deal in Berlin - Talon.One übernommen

23.04.26 20:32 Uhr
Adyen-Aktie: Millionen-Übernahme von Talon.One | finanzen.net

Adyen verstärkt sich mit der Plattform für Markenprämien und Incentives Talon.One.

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Der niederländische Zahlungsdienstleister übernimmt die Plattform mit Sitz in Berlin für 750 Millionen Euro.

Die Übernahme soll aus vorhandenen Barmitteln finanziert werden. Sie wird ermöglichen, die bestehenden Dienste von Adyen auf Kunden der Talon.One-Plattform anzuwenden, wie Adyen am Donnerstag mitteilte. Die Kombination der Zahlungsinfrastruktur von Adyen mit den Echtzeit-Entscheidungsfähigkeiten von Talon.One werde es Händlern ermöglichen, Kunden direkter anzusprechen.

"Mit Talon.One kann ein Händler einen potenziellen Käufer erkennen und sofort ein relevantes Angebot anwenden, bevor die Zahlung abgeschlossen ist, was letztendlich zu einem höheren Umsatz führt", erläuterte Ingo Uytdehaage, Co-CEO von Adyen.

Das in Berlin ansässige Unternehmen Talon.One bietet Treuedienste für globale Marken wie den Sportartikelkonzern Adidas, den Kosmetikkonzern Sephora und Panera Bread an. Es werde bis Ende dieses Jahres voraussichtlich rund 60 Millionen Euro an jährlich wiederkehrendem Umsatz verbuchen, teilte Adyen mit. Die Transaktion dürfte in der zweiten Jahreshälfte abgeschlossen werden. Sie unterliegt den behördlichen Genehmigungen und anderen üblichen Bedingungen, hieß es weiter.

DJG/DJN/mgo/gos

DOW JONES

Bildquellen: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

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