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M&A

Aktien im Blick: Ceconomy-Übernahme durch JD.com behördlich genehmigt

Aktien im Blick: Ceconomy-Übernahme durch JD.com behördlich genehmigt

Die Übernahme von Ceconomy durch die chinesische JD.com ist in trockenen Tüchern.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Ceconomy St.
4.30 EUR -0.06 EUR -1.37 %
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JD.com Inc (spons. ADRs)
24.30 EUR 0.95 EUR 4.07 %
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Wie Ceconomy, die Mutter von MediaMarkt und Saturn, mitteilte, hat JD.com am Dienstag die Freigabe durch die Europäische Union erhalten, somit seien alle Angebotsbedingungen erfüllt.

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"Ceconomy wurde von JD.com darüber informiert, dass JD.com heute die Freigabe durch die EU-Kommission gemäß der europäischen Verordnung über den Binnenmarkt verzerrende drittstaatliche Subventionen erhalten hat. Damit sind nunmehr alle Vollzugsbedingungen für das laufende öffentliche Übernahmeangebot eingetreten", teilte Ceconomy mit.

Im Zuge des Übernahmeangebots hatte sich der chinesische Online-Gigant JD.com 85,2 Prozent an Ceconomy gesichert.

Der Abschluss der Transaktion wird nach früheren Ceconomy-Angaben noch im zweiten Halbjahr 2026 erwartet. Für die EU-Genehmigung hatte JD.com der EU-Kommission Ende August Zugeständnisse angeboten.

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CEO Remko Rijnders sagte im Juli im Interview mit Dow Jones Newswires, es könne mit einem Rückzug von der Börse Anfang 2027 gerechnet werden.

Im XETRA-Handel notiert die Ceconomy-Aktie zeitweise 2,04 Prozent höher bei 4,50 Euro. Die Papiere von JD.com notieren im vorbörslichen NASDAQ-Handel derweil 3,42 Prozent stärker bei 27,20 US-Dollar.

DJG/uxd/mgo

DOW JONES

Bildquellen: Piotr Swat / Shutterstock.com, Sundry Photography / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
19.08.19 JDcom Equal Weight Barclays Capital
13.12.18 JDcom Neutral Mizuho
22.10.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy The Benchmark Company
17.08.18 JDcom Buy Stifel, Nicolaus & Co., Inc.

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