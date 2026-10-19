Merck-Aktie in Rot: Konzern übernimmt britische Silence Therapeutics

M&A

19.10.26 14:28 Uhr

Merck KGaA verstärkt sich mit einem Zukauf in Großbritannien im Bereich der seltenen Erkrankungen.

Wie der Darmstädter Pharmakonzern mitteilte, übernimmt er die an der Nasdaq notierte Silence Therapeutics plc. Der Transaktion liegt ein Unternehmenswert von 1,1 Milliarden US-Dollar zugrunde.

Werbung

Merck zahlt 20 Dollar in par pro US-Hinterlegungsschein (ADS) von Silence. Der Eigenkapitalwert beträgt damit 1,3 Milliarden Dollar. Der Preis entspricht einer Prämie von 82 Prozent auf den volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs bis zum Handelsschluss am Freitag.

"Mit der geplanten Akquisition von Silence Therapeutics wollen wir unsere Kompetenzen erweitern, um noch mehr Menschen mit seltenen Erkrankungen zielgerichtete Behandlungsoptionen zur Verfügung stellen zu können", sagte Merck-CEO Kai Beckmann.

Merck erweitert damit seine Pipeline um die siRNA-Prüftherapie "Divesiran", ein vor dem Übergang in die klinische Phase 3 stehender potenzieller Wirkstoff, der derzeit für die Behandlung von Polycythaemia vera (PV) - eine Form von seltenem Blutkrebs - mit erforderlicher Aderlasstherapie entwickelt wird.

Werbung

Der Abschluss der Transaktion soll nach der Erfüllung der üblichen Vollzugsbedingungen im 1. Quartal 2027 erfolgen. Die Aktionäre von Silence Therapeutics müssen dem Deal noch zustimmen. Merck finanziert die Übernahme durch neu aufgenommene Kredite.

Die Merck-Aktie sinkt via XETRA zwischenzeitlich um 0,73 Prozent auf 143,25 Euro.

DJG/mgo/kla

DOW JONES