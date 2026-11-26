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M1 Kliniken hat starke Neunmonatszahlen vorgelegt und die mittelfristigen Margenziele angehoben. Dass die Aktie dennoch unter Druck geriet, hat ausgerechnet der Großaktionär zu verantworten.

Überraschend unter Druck geriet zuletzt die Aktie der M1 Kliniken. Verantwortlich dafür war ausgerechnet Großaktionär MPH, der ein größeres Aktienpaket mit einem kräftigen Abschlag am Markt platzierte. Dabei läuft es operativ rund: Der Spezialist für Schönheitsmedizin hat starke Neunmonatszahlen vorgelegt und seine mittelfristigen Margenziele angehoben.

Gewinn wächst rasant

Im dritten Quartal steigerte M1 den Umsatz im Beauty-Geschäft um 11,7 Prozent auf 29,7 Mio. Euro und das EBIT sogar um 63,9 Prozent auf 10 Mio. Euro. Nach neun Monaten steht damit ein Umsatzplus von 11,3 Prozent auf 86,6 Mio. Euro zu Buche. Das EBIT legte um 35,5 Prozent auf 28,6 Mio. Euro zu, wodurch sich die Marge von 27,1 auf beeindruckende 33,0 Prozent verbesserte. Damit hat das Segment bereits nach neun Monaten mehr verdient als im gesamten Vorjahr.

Margenziel angehoben

Angesichts der erfreulichen Entwicklung hat der Vorstand auch seine mittelfristigen Prognosen angehoben. Getrieben vor allem durch die Eröffnung weiterer Behandlungszentren im In- und Ausland soll der Umsatz im Beauty-Geschäft bis 2029 weiterhin auf 200 bis 300 Mio. Euro anwachsen, nun aber bei einer nachhaltigen EBIT-Marge von mindestens 25 statt bislang 20 Prozent. Und selbst das erscheint noch konservativ, schließlich lag besagte Marge zuletzt schon bei über 30 Prozent. Erfreulich ist zudem, dass M1 für 2027 den Wechsel in den Prime Standard plant, um die Aktie für institutionelle Investoren attraktiver zu machen.

Unglückliche Platzierung

Allerdings hat Großaktionär MPH die positive Entwicklung durch einen Blocktrade zuletzt quasi selbst „torpediert“, indem er 928.000 Aktien außerbörslich zu lediglich 17,50 Euro bei institutionellen Investoren platziert hat – also deutlich unter dem vorherigen Börsenkurs. Zwar steigt dadurch der Streubesitz, Timing und Kaufpreis erscheinen mit Blick auf den optimistischen Ausblick des Managements aber unglücklich. Immerhin bleibt MPH weiterhin mit rund 61 Prozent beteiligt. Das erscheint auch angebracht, schließlich dürfte das KGV der Aktie für 2027 bei Fortschreibung des bisherigen Wachstumskurses auf lediglich 11 sinken. Fundamental erscheint die M1-Aktie damit weiterhin attraktiv, auch wenn durch den Blocktrade zumindest kurzfristig ein gewisser Kursdeckel eingezogen wurde.

Während M1 Kliniken seine Ziele bereits anhebt, steht 2G Energy der eigentliche Kraftakt des Jahres erst noch bevor. Die bestätigte Prognose verlangt nach einem Schlussquartal, wie es selbst für 2G ungewöhnlich wäre. zum Artikel

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Erstellung am 25.11.26 um 10:34 Uhr.

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