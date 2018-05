M1 Kliniken schüttet eine stabile Dividende an die Aktionäre aus

Die M1 Kliniken AG (ISIN: DE000A0STSQ8) will für das Jahr 2017 eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 0,30 Euro je Aktie ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 15,30 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 1,96 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 10. Juli 2018 statt.

Der Konzern hat am Montag die vorläufigen Zahlen für 2017 bestätigt. Der Umsatz legte um 31,3 Prozent von 36,0 Mio. Euro im Jahr 2016 auf 47,2 Mio. Euro zu. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) stieg im Vergleich zu 2016 von 5,5 Mio. Euro um 34,2 Prozent auf 7,4 Mio. Euro. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro).

Die M1 Kliniken AG ist ein Anbieter von Gesundheitsdienstleistungen im Bereich der Schönheitsmedizin in Deutschland. Unter der Marke „M1 Med Beauty“ wird ein Netzwerk von derzeit 19 ambulanten Fachzentren für schönheitsmedizinische Behandlungen sowie eine chirurgische Fachklinik betrieben.

Redaktion MyDividends.de