M4B Spolka Akcyjna Bearer präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
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M4B Spolka Akcyjna Bearer lud am 13.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,10 PLN. Im Vorjahresquartal waren -0,190 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 9,6 Millionen PLN – das entspricht einem Zuwachs von 10,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 8,7 Millionen PLN erwirtschaftet worden.
Redaktion Finanzen.net
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