Maas: Deutschland hebt generelle Reisewarnung für Risikogebiete auf

BERLIN (Dow Jones)--Deutschland hebt die generelle Reisewarnung für Risikogebiete ab dem 1. Juli auf. Das erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD). Die Reisewarnung entfällt für Gebiete, wo die Sieben-Tage-Inzidenz unter 200 liegt. Bei einer Inzidenz über 200 gilt sie weiter.

"Nach langen Monaten des Lockdowns dürfen wir uns auf mehr Normalität freuen, das gilt auch für das Reisen", erklärte Maas. "So wie wir im Alltag gelernt haben, mit dem Virus umzugehen, so wird es uns auch in diesem Sommer unterwegs begleiten - im Flugzeug, im Hotel oder am Strand. Weil wir aber in Europa künftig klare gemeinsame Regeln für dem Umgang mit Geimpften, Genesenen und Getesteten haben, sind wir in der Lage, den nächsten Schritt zu gehen."

Allerdings warnte er auch, dass bei aller berechtigten Zuversicht das Fehlen einer Reisewarnung aber keine Einladung zur Sorglosigkeit sei. Reisen mit Vernunft und Augenmaß, das sei das Motto dieses Sommers, so Maas.

June 11, 2021 08:42 ET (12:42 GMT)