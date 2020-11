Maas drängt zur Eile bei Zustimmung für EU-Billionenhaushalt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas hat an die politisch Verantwortlichen in der EU appelliert, nach einer vorläufigen Einigung nun zügig dem Billionen-Haushalt für die kommenden sieben Jahre in allen Gremien zuzustimmen. Zuvor hatten Unterhändler des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission sich auf den Haushalt für die kommenden sieben Jahre im Umfang von insgesamt 1,8 Billionen Euro verständigt, der auch das Corona-Aufbauprogramm enthält.

"Ganz Europa wartet mit wachsender Ungeduld auf das Corona-Finanzpaket. Das Geld muss endlich dort ankommen, wo es dringend gebraucht wird: Bei den Millionen Menschen und Unternehmen in Europa, die durch die Pandemie in ihrer Existenz gefährdet sind", erklärte Maas. "Alle, die in Europa politische Verantwortung tragen, sind jetzt gefordert, die noch ausstehenden Schritte rasch umzusetzen. Die zweite Welle der Pandemie erlaubt uns keine weiteren Verzögerungen."

Das nun vorliegende Paket komme den Forderungen des Europäischen Parlaments in vielen Punkten entgegen. Den vom Europäischen Parlament benannten prioritären Ausgabenbereichen seien durch die heutige Einigung noch einmal zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt worden, die beispielsweise der Forschungsförderung oder dem Erasmus-Programm zugutekommen können, so das Auswärtige Amt. Auch setze es eindeutige Schwerpunkte auf Zukunftsbereiche wie Klimaschutz, Digitalisierung , Biodiversität und viele weitere durch das Europäische Parlament benannte Ausgabenprioritäten. Zudem enthalte es klare Vereinbarungen zur Einführung der vom Europäischen Parlament geforderten neuen Eigenmittel.

Der am Dienstag getroffenen Vereinbarung der Unterhändler muss nun noch final zugestimmt werden. Eine Mehrheit des Europäischen Rats muss den Mehrjährigen EU-Finanzrahmen unterstützen. Im Europäischen Rat müssen zudem alle EU-Mitgliedsstaaten dem Mehrjährigen EU-Finanzrahmen und dem Eigenmittelbeschluss zustimmen. Auch muss der Beschluss zu diesen neuen EU-Einnahmen in allen EU-Mitgliedsstaaten ratifiziert werden.

Erst wenn alle diese Schritte abgeschlossen sind, könnten die vereinbarten Mittel aus dem Aufbauprogramm tatsächlich fließen, betonte das Auswärtige Amt.

