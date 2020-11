Maas ermahnt Ungarn im Streit um EU-Haushalt zum Zusammenhalt

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat zur europäischen Geschlossenheit bei der Unterstützung des geplanten EU-Haushalt aufgerufen. In einer Rede zur Eröffnung des Deutsch-Ungarischen Forums sagte Maas, das Wesen der europäischen Solidarität sei, dass sie keine Einbahnstraße ist.

Maas sagte in seiner vorab verteilten Rede, die Europäische Union habe während der Corona-Krise bewiesen, dass sie anders als in der Euro- und Finanzkrise oder beim Umgang mit Flucht und Migration nicht in unterschiedliche Lager zerfallen sei. Denn man habe das größte Finanzpaket in der Geschichte der EU aus der Taufe gehoben. Damit sollen Unternehmer, die um ihr wirtschaftliches Überleben bangen, genauso wie Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, unterstützt werden.

"Die wirtschaftliche Erholung wird noch Jahre dauern. Und gleichzeitig müssen wir die Zukunft gestalten, sozialen Zusammenhalt sichern, Klimaschutz voranbringen, Europas digitale Souveränität sichern und unsere Rolle in der Welt stärken", sagte Maas laut Redetext. "Kein europäisches Land kann dies allein. Europäischer Zusammenhalt ist der einzige erfolgversprechende Weg aus der Krise - und in die Zukunft."

In dem Zusammenhang betonte Maas die Bedeutung des Wahlsiegs von Joe Biden bei der amerikanischen Präsidentschaftswahl. Mit ihm sei jemand im Weißen Haus, "der Europa nicht spalten will, sondern der den Wert eines vereinten Europas kennt und darauf baut."

Ungarn hat mit der Blockade des EU-Haushalts im Umfang von insgesamt rund 1,85 Billionen Euro für die kommenden sieben Jahre gedroht, da der Etat neben dem Corona-Hilfspaket auch eine Klausel zur Ahndung von Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit enthält. Besonders Ungarn und Polen waren in den vergangenen Monaten wiederholt wegen solcher Verstöße kritisiert werden. Der EU-Haushalt beinhaltet neben dem regulären Haushalt auch rund 750 Milliarden Euro an Corona-Hilfen.

In einem Kompromiss zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission ist vorgesehen, dass Mitgliedsstaaten EU-Gelder gekürzt werden können, wenn die Unabhängigkeit der Justiz nicht gewährleistet ist und daher ein Missbrauch von EU-Mitteln droht.

