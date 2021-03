Maas fordert mehr internationale Wasserstoff-Partnerschaften

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat für deutlich mehr internationale Partnerschaften beim Wasserstoff geworben. Der Weg zur Klimaneutralität bis 2050 sei nur möglich über einen Umbau der weltweiten Energiesysteme, sagte er zum Auftakt des zweitägigen Berlin Energy Transition Dialogue in Berlin. Der Energieträger Wasserstoff werde dabei die ökonomische und politische Weltkarte verändern, und Deutschland wolle mithilfe von internationalen Organisationen den weltweiten Markt gestalten. "Wir wollen das erreichen, indem wir Partnerschaften schließen", so Maas.

Dies soll Ländern mit starker fossiler Abhängigkeit ermöglichen, ihre Geschäftsmodelle ohne Disruption auch anpassen zu können. Ziel sei, dass der Markt "fair und frei bleibt", so der SPD-Politiker. "Gemeinsam können wir die globale Energiewende wirklich voranbringen."

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) verwies auf eine kürzlich geschlossene Wasserstoff-Partnerschaft mit Saudi-Arabien sowie weitere Projekte mit Chile. Jüngst hatte Altmaier auch mit dem US-Klimabeauftragten John Kerry telefoniert, der ebenfalls an der 7. Berliner Energie-Konferenz teilnimmt. Möglichkeiten einer Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA würden in den kommenden Tagen und Wochen "sehr intensiv" ausgelotet, so der CDU-Politiker.

Die Bundesregierung hat in der Nationalen Wasserstoffstrategie 9 Milliarden Euro für den gasförmigen Energieträger eingeplant. 2 Milliarden davon sind für internationale Partnerschaften zu grünen Wasserstoff vorgesehen. Der Berlin Energy Transition Dialogue findet seit 2015 auf Einladung der Bundesregierung statt und wird gemeinsam mit dem Bundesverband Erneuerbare Energie (BEE), dem Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar), der Deutschen Energie-Agentur (dena) sowie eclareon veranstaltet. Insgesamt werden über 2.700 Gäste aus fast hundert Ländern erwartet.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2021 05:41 ET (09:41 GMT)