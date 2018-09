Maas fordert mehr Pressefreiheit in der Türkei

NEW YORK (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas hat die Türkei aufgefordert, mit Fortschritten bei Rechtsstaatlichkeit und Pressefreiheit zur Normalisierung der deutsch-türkischen Beziehungen beizutragen. "Wenn man in der Türkei eine europäische Perspektive haben will, dann muss man sich auch mit Fragen der Rechtsstaatlichkeit, der Pressefreiheit und der Meinungsfreiheit auseinandersetzen", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag am Rande der UN-Generalversammlung in New York.

Seiner Ansicht nach wird der Normalisierungsprozess mit der Türkei noch einige Zeit in Anspruch nehmen. "Es gibt viele Fragen, die wir zu besprechen haben, auch die Konsularfälle, die noch nicht gelöst sind", sagte Maas. Gemeint sind die fünf aus politischen Gründen in der Türkei inhaftierten Deutschen. Die Bundesregierung dringt auf ihre Freilassung.

Maas betonte aber, er sei froh darüber, dass jetzt mit der Türkei und nicht mehr übereinander geredet wird. Am Freitag wird der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren zu seinem ersten Staatsbesuch in Deutschland empfangen. Am Mittag trifft er sich mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zu einem Arbeitsessen.

Das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei war nach dem gescheiterten Putschversuch in der Türkei vor zwei Jahren an einen Tiefpunkt gekommen - unter anderem wegen der Verhaftung deutscher Staatsbürger. Seit Anfang des Jahres gibt es eine schrittweise Entspannung./mfi/DP/zb