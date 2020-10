Maas fordert Stärkung der europäischen Sanktionsabwehr

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich für die Stärkung der europäischen Sanktionsabwehr ausgesprochen. Konkrete Maßnahmen seien nötig, um die Widerstandskraft Europas gegenüber exterritorialen Sanktionen zu erhöhen. "In einer Welt zunehmender Großmächtekonkurrenz muss Europa seine Interessen und Werte auch nach außen souveräner und selbstbewusster vertreten", sagte Maas dem Handelsblatt. "Damit wir in Europa unsere eigene Politik gestalten können, müssen wir europäische Unternehmen besser vor Druck von außen schützen."

Maas nahm damit Bezug auf einen von den Regierungen Deutschlands und Frankreichs unterstützten Taskforce-Bericht, der Vorschläge zur Sanktionsabwehr unterbreitet. In monatelangen Beratungen hatten Spitzenbeamte, Parlamentarier und Wirtschaftsvertreter gemeinsam mit der Denkfabrik European Council on Foreign Relations (ECFR) Maßnahmen zum "Schutz Europas gegen Zwangsmaßnahmen" erarbeitet.

Die Vorschläge, die dem Handelsblatt vorliegen und an diesem Mittwoch präsentiert werden, reichen vom Aufbau einer EU-Exportbank bis zur Schaffung eines digitalen Euro, um unabhängiger vom US-Finanzsystem zu werden. Sie sehen zudem vor, die Kompetenzen der EU-Kommission zu stärken und technologische Abhängigkeiten durch Industriepolitik zu verringern.

Ein Vorschlag birgt dabei enorme politische Sprengkraft: Ein "gemeinsames europäisches Verteidigungsinstrument" soll der EU die Möglichkeit geben, Sanktionen mit Gegensanktionen zu beantworten, so der Zeitungsbericht. Die Vorschläge sollen nun in den nationalen Parlamenten und in Brüssel diskutiert werden.

Unterstützung kommt aus den deutschen Regierungsfraktionen: "Wir müssen alle Folterwerkzeuge auf den Tisch legen, nicht nur das kleine Holzhämmerchen", sagte Nils Schmid, außenpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion und Mitglied der Taskforce, dem Handelsblatt. Es gehe darum, "Waffengleichheit" herzustellen. Der CDU-Wirtschaftspolitiker Stefan Rouenhoff stellte klar: "Wir leben in einer Zeit, in der die regelbasierte Handelsordnung immer weiter zurückgedrängt wird. Dieser neuen Realität müssen wir uns stellen."

