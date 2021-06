Maas für neue Sanktionen gegen Belarus

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat neue Sanktionen gegen Belarus gefordert, weil nicht davon auszugehen sei, dass sich das Verhalten des belarussischen Staatschefs Alexander Lukaschenko schnell grundlegend ändert. Die bisherigen Sanktionen gegen einzelne Körperschaften und Vertreter der Führung um Lukaschenko reichten nicht aus, sagte Maas der Tageszeitung Welt.

"Jetzt sollten wir die Sanktionen auf Teile der belarussischen Wirtschaft ausweiten, wie etwa die Kali-Industrie oder in den Energiesektor. Und wir sollten der Regierung in Minsk die Möglichkeit nehmen, sich innerhalb der EU durch die Ausgabe von Staatsanleihen Finanzmittel zu verschaffen", sagte Maas.

Am Montag wollen die Außenminister der Europäischen Union wegen der erzwungenen Landung eines Ryanair-Flugzeugs und die anschließend erfolgte Festnahme des im Exil lebenden Oppositionellen Roman Protassewitsch über weitere Sanktionen gegen Belarus beraten.

Maas sagte weiterhin der Zeitung, dass ein neues Flüchtlingsabkommen mit der Türkei nötig sei. "Wir brauchen ein Update der Migrationszusammenarbeit mit der Türkei. Bei allen Schwierigkeiten, die wir mit der türkischen Regierung haben, muss man anerkennen, dass das Land eine nicht unerhebliche Migrationslast für uns übernommen hat". In der Türkei lebten allein fast vier Millionen Flüchtlinge des syrischen Bürgerkriegs und aus anderen Ländern der Region. "Ich glaube, dass wir in der EU ein großes Interesse daran haben, dass das Migrationsabkommen mit der Türkei weiterentwickelt und fortgeschrieben wird", so Maas.

