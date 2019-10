Maas: Kramp-Karrenbauer hätte Syrien-Vorstoß anders machen müssen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat deutliche Kritik an dem Vorgehen von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) geübt, die am Vortag über die Medien eine Schutzzone in Nordsyrien vorgeschlagen hatte. "Die Diskussion hat nicht gut begonnen, so wie der Vorschlag gemacht wurde. Das ist ja offensichtlich", sagte Maas dem Nachrichtensender n-tv. "Das hätte man anders machen müssen", betonte der Außenminister in der Sendung "Frühstart".

Maas betonte, es gehe um ein elementares Thema, bei dem man nicht "im parteipolitischen Kleinklein" verharren dürfe. "Da muss man sich innerhalb der Koalition der Verantwortung bewusst sein, die wir dort haben und auch den Erwartungen entsprechen international. Eine Erwartung ist zum Beispiel, dass wir verlässlich sind, dass die Bundesregierung als Ganzes arbeitet und solche Vorschläge macht." Dies müsse man jetzt klären. Deutschland wolle eine politische Lösung. "Inwieweit eine Schutzzone dort hineinpassen kann, das muss auch international besprochen werden", sagte Maas.

Außenamts-Staatsminister Niels Annen (SPD) betonte zudem im ZDF-Morgenmagazin, das Auswärtige Amt würde gern wissen, wie die entsprechenden Ideen der CDU-Vorsitzenden konkret aussähen. "Wir müssen erst einmal zu einer Situation kommen, wo wir die Details des Vorschlages kennen", sagte Annen. Ein Einsatz deutscher Soldaten könne nur mit internationalem Mandat erfolgen.

