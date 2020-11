Maas nach Corona-Kontakt erneut in Quarantäne - Test aber negativ

BERLIN (Dow Jones)--Außenminister Heiko Maas hat sich am Mittwoch erneut in Quarantäne begeben. Am Montagabend hatte der SPD-Politiker Kontakt mit einem an Corona erkrankten Mitglied einer ausländischen Delegation. Ein erster PCR-Test sei am Mittwoch negativ verlaufen, teilte das Auswärtige Amt mit.

Maas, Staatsminister Michael Roth und beteiligte Mitarbeiter hätten sich auf amtsärztliche Anordnung hin in Quarantäne begeben, teilte das Auswärtige Amt mit. Maas werde die Quarantäne erneut in einem Haus in Brandenburg verbringen.

Maas nahm am Mittwoch noch an der Sitzung des Bundeskabinetts teil. Bei einer früheren Corona-Erkrankung von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn musste sich kein anderes Kabinettsmitglied in Selbstisolation begeben.

November 04, 2020