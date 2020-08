Maas reist nach Explosionskatastrophe in den Libanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Mehr als eine Woche nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut besucht Bundesaußenminister Heiko Maas am Mittwoch den Ort der Katastrophe. Bei dem eintägigen Besuch in der libanesischen Hauptstadt will der SPD-Politiker über wirtschaftliche Hilfe für das Land am Mittelmeer sprechen. Maas möchte zugleich für politische Reformen werben, die auch von vielen Libanesen gefordert werden. Nach dem Rücktritt von Premierminister Hassan Diab ist die Regierung nur noch geschäftsführend im Amt.

Bei der Explosion am Dienstag vergangener Woche wurden mindestens 165 Menschen getötet und mehr als 6000 verletzt. Große Teile des Hafens und umliegender Wohngebiete sind zerstört. Die internationale Gemeinschaft sagte mehr als 250 Millionen Euro Soforthilfe zu. Deutschland will 20 Millionen Euro beitragen. Viele Libanesen machen die politische Führung und die weit verbreitete Korruption verantwortlich./jku/DP/zb