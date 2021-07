Maas reist zu Abrüstungs-Konferenz nach Spanien

BERLIN/MADRID (dpa-AFX) - Bundesaußenminister Heiko Maas reist am Montag zu Beratungen über nukleare Abrüstung nach Spanien. Gemeinsam mit den Außenministerinnen Spaniens und Schwedens leitet er eine Konferenz der sogenannten Stockholm Initiative, in der sich 16 Länder zusammengeschlossen haben, um die Reduzierung der Atomwaffen weltweit voranzubringen. Nach dem Treffen zwischen US-Präsident Joe Biden und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Mitte Juni sind die Hoffnungen auf Fortschritte wieder gewachsen. Die beiden größten Atommächte der Welt hatten Gespräche über nukleare Abrüstung vereinbart.

Maas führt in Madrid auch bilaterale Gespräche. Mit der spanischen Außenministerin Arancha González Laya dürfte er unter anderem über die Bekämpfung der Corona-Pandemie reden. In Spanien, dem beliebtesten Urlaubsland der Deutschen, sind die Infektionszahlen wieder deutlich gestiegen. Mit Katalonien stufte die Bundesregierung erst an diesem Sonntag eine der beliebtesten Ferienregionen des Landes wieder als Corona-Risikogebiet ein./mfi/DP/zb