Maas: Russland muss sich im Fall Nawalny an Aufklärung beteiligen

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat Russland dazu aufgefordert, sich an der Aufklärung der mutmaßlichen Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny zu beteiligen und eine geschlossene Haltung der EU-Außenminister dazu angekündigt. "Es gibt viele, die vermuten, dass russische Behörden hinter einem derartigen Giftanschlag stecken", sagte Maas im ZDF-Morgenmagazin vor einem Treffen der Außenminister der Europäischen Union in Berlin. "In Moskau wird das bestritten. Dann sollte man auch Beiträge dazu liefern, die beweisen, dass das nicht so ist", forderte der SPD-Politiker.

Im Moment scheine dies nicht der Fall zu sein. Es wäre aber "das Einfachste für Moskau", sich an der Aufklärung zu beteiligen und ein Ermittlungsverfahren einzuleiten, meinte Maas. "Wenn das nicht der Fall ist, dann bleiben viele Fragen offen, und dann werden wir uns auch innerhalb der EU darüber unterhalten müssen, wie wir damit umgehen." Maas warnte, Moskau könne nicht davon ausgehen, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland, aber auch zwischen der EU und Russland "in irgend einer Weise noch weiterentwickelt, wenn die Dinge so bleiben, wie sie im Moment sind".

Die EU-Außenminister wollten wegen der Situation in Belarus zudem darüber beraten, den Druck auf Präsident Alexander Lukaschenko zu erhöhen, sagte Maas. "Wir sehen, dass Lukaschenko den Druck auf friedlich Demonstrierende und auf die Opposition erhöht, und wir werden uns heute darüber Gedanken machen müssen, ob wir den Druck auf Lukaschenko erhöhen müssen." Mit Blick auf russische Befürchtungen betonte er, es werde nicht darum gehen, "die Situation zu nutzen, um Belarus schnellstmöglich in die EU zu integrieren oder in die Nato". Es gehe darum, Moskau dafür zu gewinnen, Druck auf Lukaschenko auszuüben, damit es zu einem Dialog mit der Opposition komme.

