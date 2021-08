Maas sagt Afghanistans Nachbarländern 500 Mio EUR für Flüchtlingshilfe zu

BERLIN (AFP)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat weitere Soforthilfen in Millionenhöhe für Geflüchtete aus Afghanistan zugesagt. Zusätzlich zu den bereits zur Verfügung gestellten 100 Millionen Euro für Hilfsorganisationen, die Geflüchtete in den Nachbarländern unterstützen, sollen weitere 500 Millionen Euro an die betroffenen Nachbarstaaten gehen, sagte Maas am Montag auf einer Pressekonferenz mit seinem tadschikischen Kollegen Sirojiddin Muhriddin in der Hauptstadt Duschanbe.

Zugleich sagte Maas Tadschikistan weitere Unterstützung bei der Entwicklung seiner Wirtschaft zu, darunter vor allem im Energie- und Gesundheitsbereich sowie bei der Infrastruktur.

Maas bekräftigte, dass er bei der weiteren Evakuierung von Deutschen, afghanischen Ortskräfte und anderen Schutzbedürftigen aus Afghanistan vor allem auf den Luftweg setze. In erster Linie gehe es nun darum, den stark beschädigten Flughafen von Kabul wieder soweit Instand zu setzen, dass alle Ausreisewilligen mit entsprechenden Dokumenten mit Hilfe von zivilen Chartermaschinen ausgeflogen werden können, sagte er.

Ausreisen auf dem Landweg seien hingegen deutlich schwieriger, sagte der Minister. Voraussetzung dafür sei, in Afghanistan selbst sichere Wege zu gestalten, und dafür seien weitere Gespräche mit den Taliban notwendig.

Nach Angaben der Bundesregierung wurden bei den bisherigen Evakuierungsflügen 138 afghanische Ortskräfte sowie 496 Familienangehörige nach Deutschland gebracht. Damit reisten 634 Menschen "mit Ortskräfte-Bezug" ein, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin sagte.

Die Regierung kalkuliert inzwischen mit weitaus mehr Schutzsuchenden aus dieser Gruppe. Das Bundesinnenministerium geht davon aus, dass die Gesamtzahl der Menschen mit Bezug zu Ortskräften bei mehr als 40.000 liegt. Der Sprecher verwies darauf, dass das Innenministerium vor Beginn der Evakuierungen Kenntnis von 174 Ortskräften gehabt habe. Zusammen mit Familienangehörigen seien dies 886 Menschen gewesen.

Insgesamt kamen bei den Evakuierungsflügen 4.587 Menschen nach Deutschland, darunter waren 3.849 afghanische Staatsangehörige.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/sha

(END) Dow Jones Newswires

August 30, 2021 09:21 ET (13:21 GMT)