Maas schließt Verlängerung der Reisewarnung auf Sommerferien nicht aus

BERLIN (Dow Jones)--Eine Verlängerung der globalen Reisewarnung auf die Sommerferienzeit kann aktuell nicht ausgeschlossen werden. Das machte Außenminister Heiko Maas am Mittwoch nach der Kabinettsitzung deutlich, wo wegen der andauernden Corona-Pandemie eine Verlängerung der Reisewarnung bis zum 14. Juni beschlossen wurde.

"Selbst wenn es in einigen Ländern Lockerungen gibt, die zurzeit durchgeführt werden oder die beabsichtigt werden, muss man davon ausgehen, dass es noch Wochen dauern wird, bis sich die Dinge sowohl für uns als auch in anderen Ländern normalisieren", so Maas. "Wir haben in den letzten vier Wochen 240.000 Touristen aus der ganzen Welt nach Deutschland zurückgebracht. Wir werden im kommenden Sommer eine solche Aktion nicht noch einmal durchführen."

Vieles werde davon abhängen, wie es in der Pandemiebekämpfung in Deutschland und in den anderen Ländern weitergehe. "Jeder einzelne kann seinen Beitrag dazu leisten, dass wir das Virus erfolgreich bekämpfen und nach dem 14. Juni möglichst keine Reisewarnung mehr brauchen. Das kann aber niemand versprechen", so Maas.

Der SPD-Politiker machte sich für ein europäisch koordiniertes Vorgehen bei der Lockerung der globalen Reisewarnung stark. Über die Ausgangsbeschränkungen innerhalb Deutschlands würde am 6. Mai in den Gesprächen zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Ministerpräsidenten entschieden.

Mit der Verlängerung der Reisewarnung bis einschließlich 14. Juni wird von Reisen über Pfingsten abgeraten. Bei Stornierungen von Reisen können Verbraucher damit auf die offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amts verweisen und eine volle Kostenerstattung verlangen. Allerdings ist unklar, ob sie diese auch bekommen.

