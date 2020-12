Maas setzt auf "Nuklearabkommen Plus" mit Iran

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) rechnet damit, dass das iranische Nuklearabkommen mit der künftigen US-Administration von Präsident Joe Biden neu ausgehandelt werden muss. "Eine Rückkehr zum bisherigen Abkommen wird nicht ausreichen", sagt Maas dem Spiegel. "Es wird eine Art 'Nuklearabkommen Plus' geben müssen, was auch in unserem Interesse liegt."

"Wir haben klare Erwartungen an Iran: Keine Nuklearwaffen, aber auch kein ballistisches Raketenprogramm, das die ganze Region bedroht", betonte der Außenminister. Außerdem müsse der Iran eine andere Rolle in der Region spielen. "Wir brauchen dieses Abkommen, gerade weil wir Iran misstrauen." Dazu habe er sich mit seinem französischen und seinem britischen Kollegen schon abgestimmt, sagt Maas weiter. Zugleich brauche es ein Signal an den Iran. "Entscheidend wird sein, ob die USA die Wirtschaftssanktionen gegen Iran lockern. Beide Seiten müssen aufeinander zukommen." Die Zeit eile, weil im Iran im nächsten Jahr Präsidentschaftswahlen anstünden.

Biden plant nach seinem Amtsantritt im kommenden Jahr neue Verhandlungen mit dem Iran über ein mögliches Nachfolgeabkommen. Donald Trump hatte den Atomvertrag vor zwei Jahren gekündigt und neue Sanktionen gegen den Iran verhängt. Teheran begann seinerseits verstärkt mit der Urananreicherung.

Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes betonte auch mit Blick auf das neue Atomgesetz im Iran, dass man die Entwicklung "natürlich auch zur Kenntnis" nehme. Hardliner im Parlament hatten ein Gesetz vorgelegt, wonach schnellere Zentrifugen hergestellt und Irans Nuklearkapazitäten generell verstärkt werden sollen. Der Vorstoß führte jedoch zu einem Streit zwischen Parlament und Regierung. AA-Sprecherin Maria Adebahr betonte, das Gesetz werde im Iran "sehr, sehr intensiv diskutiert". Sie erklärte, die Bundesregierung hoffe weiter auf Gespräche mit dem Land über die Zukunft des Nuklearabkommens. "Aber natürlich muss Iran seinen Teil dazu beitragen, und auch Vertrauen dort aufbauen und nicht weiter zerstören", so Adebahr.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2020 08:07 ET (13:07 GMT)