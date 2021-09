Maas sichert Afghanistan und Nachbarstaaten weitere Hilfe zu

Berlin/Genf (Reuters) - Auf der Hilfskonferenz der Vereinten Nationen (UN) für Afghanistan hat Bundesaußenminister Heiko Maas dem Land verstärkte humanitäre Hilfe Deutschlands versprochen.

Von der Konferenz müsse die klare Botschaft ausgehen, dass man Afghanistan weiter helfe, sagte Maas am Montag laut Manuskript in seiner Rede. "Und wir stehen solidarisch an der Seite der Länder, die von der Krise in Afghanistan betroffen sind — allen voran Pakistan, Iran und die zentralasiatischen Republiken", fügte er hinzu. Deutschland werde neben den 100 Millionen Euro humanitäre Hilfe weitere 500 Millionen für Afghanistan und die Nachbarländer bereitstellen. In der EU arbeite man zudem an einem Pakt mit den Nachbarstaaten, um diese zu stärken, sagte der SPD-Politiker in Anspielung auf erwartete Flüchtlingsbewegungen aus Afghanistan.

Maas bekräftigte die Forderung an die neue Taliban-Regierung, dass sie weiter Ortskräfte ausreisen lassen, grundlegende Menschenrechte achten und terroristische Aktivitäten unterbinden müsse, die die Welt bedrohten. "Die Bildung einer Übergangsregierung unter Ausschluss anderer Gruppen letzte Woche war hier nicht das richtige Signal für internationale Zusammenarbeit", kritisierte er.

Auf der Konferenz an diesem Montag in Genf sollen mehr als 600 Millionen Dollar für Afghanistan aufgebracht werden.