Maas: Situation im Iran-Konflikt erheblich entspannt

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sieht im Konflikt zwischen den USA und dem Iran Zeichen für eine Entspannung und Deeskalation. "Auf jeden Fall hat sich die Situation erheblich entspannt in den letzten Stunden", sagte Maas im ARD-Morgenmagazin. US-Präsident Donald Trump habe "mehr oder weniger ein Gesprächsangebot unterbreitet".

Der jüngste Raketenangriff auf das Regierungsviertel der irakischen Hauptstadt Bagdad sei nicht dem Iran zuzurechnen, hob der Außenminister hervor. "Es gibt in der Region viele unabhängige Gruppen, die nicht unbedingt einem Staat zuzuordnen sind", sagte Maas. "Wir gehen nicht davon aus, dass das ein Angriff gewesen ist, der dem Iran oder sonst irgendjemandem staatlich zuzuordnen ist."

Maas verteidigte das von den USA abgelehnte Atomabkommen mit dem Iran, räumte aber zugleich Gesprächsbedarf ein. "Wir haben die gleichen Ziele, der Iran soll nicht in den Besitz einer Atombombe kommen. Wir glauben, dass das mit dem Abkommen zu erreichen ist und in der Vergangenheit ja auch erreicht worden ist, aber wir werden darüber reden müssen, wie es weitergeht."

Der SPD-Politiker verlangte zudem ein stärkeres Engagement der Europäischen Union (EU) in der Region. "Die EU muss sich überlegen, was sie nicht nur im Irak, sondern im Nahen und Mittleren Osten tun kann, nicht nur militärisch", sagte er. Die EU werde in der arabischen Welt "als Vermittler in Krisenfällen sehr intensiv nachgefragt".

Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Rolf Mützenich, sprach sich ebenfalls dafür aus, an dem Atomabkommen mit dem Iran festzuhalten. Es handele sich um eine der besten Vereinbarungen, auch weil dadurch Überprüfungen durch die Internationale Atomenergiebehörde möglich seien, sagte er im Deutschlandfunk nach Angaben des Senders.

January 09, 2020 03:21 ET (08:21 GMT)