Maas wirft China Unterdrückung von Opposition und Kritikern vor

Heute im Fokus

DAX schließt mit kräftigem Plus -- Delivery Hero beschließt Kapitalerhöhung -- Moderna-Impfstoff in der EU zugelassen -- VW, Apple, SMA Solar, UnitedHealth und Change Healthcare im Fokus

Amazon verspricht zwei Milliarden Dollar für Wohnraumförderung in USA. LEG-Immobilien-Aufsichtsrätin Hayday legt Amt nieder. Ford erleidet herben Absatzdämpfer in USA. NYSE gibt Trumps Druck nach und sperrt chinesische Telekom-Konzerne. Krupp-Stiftung entsendet Stefan Buchner in thyssen-Aufsichtsrat. Callcenter-Mitarbeiter der Deutschen Bank streiken für mehr Geld. Walgreens verkauft Alliance Healthcare.