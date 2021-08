Maas zu Bericht - Viel mehr als Hundert Ortskräfte evakuiert

(Stellt richtig: Maas hat den Bericht nicht dementiert, geht aber von anderen und aktuelleren Zahlen aus)

Taschkent (Reuters) - Außenminister Heiko Maas hat mit Blick auf einen Zeitungsbericht erklärt, es seien wesentlich mehr als rund 100 Ortskräfte aus Afghanistan ausgeflogen wurden.

Man gleiche derzeit mit Partnerstaaten die Passagierlisten der Evakuierungsflüge aus Kabul ab, sagte er am Montag in der usbekischen Hauptstadt Taschkent. Deshalb werde es noch eine Weile dauern, bis es eine klare Übersicht gebe. Die Rettung von afghanischen Ortkräften vor möglichen Racheakten der Taliban war eines der Hauptziele des am Donnerstag beendeten deutschen Evakuierungseinsatzes.

Die "Welt am Sonntag" hatte berichtet, offenbar seien beim deutschen Evakuierungseinsatz nur wenige Ortskräfte ausgeflogen worden. Das Blatt berief sich auf Zahlen des Bundesinnenministeriums, die unter anderem im Bundestag vorgestellt worden seien. Demnach befanden sich unter den bis Mitte der Woche Ausgeflogenen etwa 4500 Menschen nur knapp mehr als 100 Ortskräfte mit ihren Familien. Insgesamt machten sie rund 500 der 4500 Personen aus, berichtete das Blatt. Vom Bundesinnenministerium war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.