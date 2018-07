Maas zu Brexit-Verhandlungen: 'Es ist schon zwei vor zwölf'

BERLIN (dpa-AFX) - Außenminister Heiko Maas hat eindringlich vor einem EU-Austritt Großbritanniens ohne Abkommen für die Zeit danach gewarnt. "Der Zeitdruck ist groß. Es ist nicht mehr fünf vor zwölf, es ist schon zwei vor zwölf", sagte Maas den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Mittwoch). Der SPD-Politiker appellierte an die Regierung in London, sich zu bewegen - und nannte die Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem EU-Mitglied Irland sowie den Binnenmarkt als Knackpunkte. Dabei könnten sich die Briten "nicht einzelne Rosinen herauspicken".

Der SPD-Politiker betonte, die EU werde sich in den Verhandlungen nicht unter Druck setzen lassen. "Wir werden keine Deals zum Nachteil Europas eingehen", sagte er.

Ähnlich hatte sich der neue britische Außenminister Jeremy Hunt bei seinem Deutschlandbesuch am Montag geäußert - nur schob er die Schuld für die Hängepartie in den Verhandlungen der EU zu. Es gebe inzwischen ein "sehr reales Risiko" eines Brexits ohne Abkommen, mahnte er. Hunt rief die EU-Unterhändler auf, eine konstruktivere Rolle einzunehmen. Ein Scheitern der Verhandlungen würde "zu einem Riss in den Beziehungen führen, der dieser großartigen Partnerschaft in hohem Maße schaden würde".

Großbritannien will am 29. März 2019 die EU verlassen. Doch die Brexit-Verhandlungen stocken in entscheidenden Punkten - vor allem in der irischen Grenzfrage. Großbritannien möchte nach dem Brexit eine Freihandelszone für Waren und Agrarprodukte, aber nicht für Dienstleistungen. Ohne Abkommen scheidet Großbritannien ungeregelt aus der EU aus./mfi/DP/zb