MAC HOUSE präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

10.10.26 06:35 Uhr

MAC HOUSE äußerte sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei -6,04 JPY. Ein Jahr zuvor waren -18,170 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,19 Prozent auf 4,53 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,14 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net